Том Круз решил превратить секретную военную базу в киностудию

Голливудский актер и режиссер Том Круз тратит миллионы, чтобы организовать киностудию на месте бывшей секретной военной базы. Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

Инсайдеры таблоида говорят, что это опять связано с угрозой коронавируса — Крузу нужно место, в котором защитные меры будут соблюдаться беспрекословно. Недавно он сорвался на членов съемочной бригады за то, что они не соблюдали меры безопасности. После его гневной тирады пятеро сотрудников уволились из проекта по созданию боевика.

И вот 58-летний режиссер нашел объект в британском городе Суррее, который раньше был секретной базой, разрабатывающей новые модели танков. Мужчина уже потерял огромные суммы из-за «ковидных» задержек, но твердо вознамерился закончить свой фильм.

К слову, то же издание сообщает, что у Круза на съемочной площадке начался новый роман — с британской актрисой Хейли Этвелл, которая на 20 лет младше него.

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