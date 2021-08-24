«Покинула чат»: Алла Пугачева в узкой юбочке и с начесом на голове покуражилась под хит Клавы Коки

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин показал, как его 72-летняя красавица-жена может «отжигать». Правда только на детских вечеринках. В последние годы Алла Пугачева крайне редко появляется на торжествах. Исключение, Примадонна сделала разве что для Насти Ивлеевой, когда та отмечала юбилей. Поговаривают, что на вечеринку к блогерше Алла Борисовна пришла,чтобы поддержать мужа. Видимо, Максим очень хотел повеселиться в компании звезд. Все-таки пандемия отняла у селебрити такую возможность. Все были вынуждены долгое время сидеть по домам.

Зато Алла Пугачева лихо отплясывала на детском празднике с семилетними двойняшками Гарри и Лизой. Примадонна просто купалась в мишуре. На вечеринке, которую устроили в честь дня рождения внучки певицы Клавы Земцовой, ее именитая бабушка появилась в узкой юбке и с начесом на голове. Примадонна зажигательно пританцовывала под хит Клавы Коки «Покинула чат».

«Вот это игривость!», «Мда! Все-таки веселости и озорства характера Алле не занимать», «Детишки-то как счастливы, что мама рядом», «Вот это тусовка», «Клава Кока? Вы серьезно?? И что Аллуся знает, кто это?», «Вот это да! Алла отплясывает под хиты Клавы?» — шутили поклонники.

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