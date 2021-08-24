«Какая красавица!»: моложавая и цветущая мама Николая Баскова сразила красотой жену Игоря Крутого

На фестивале «Новая волна – 2021», который в эти дни проходит в Сочи, состоялся творческий вечер Николая Баскова. Виновник торжества пришел на красную дорожку не один, а вместе со своей мамой Еленой Николаевной. Родительнице народного артиста осенью исполнился 66 лет, но выглядит она намного моложе.

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Красоте и цветущему виду мамы Баскова восхитилась жена Игоря Крутого Алла. Она поспешила показать ее своим подписчикам в Instagram и заметила: «Какая красавица мама Коли Баскова! Я о ней хочу говорить, а она — о моей маме!».

На видео красивая и жизнерадостная брюнетка передает привет и свое восхищение маме Аллы, при этом ее собеседница спешит вставить: «Посмотрите, какая у Коли мама красавица!». Елена Баскова немного смущается, но этой ей только к лицу. Женщина действительно молодо и эффектно выглядит, заметили очень многие подписчики в комментариях под видео.

«Невероятная Красивая Мама!», «Красавица», «Елена Николаевна потрясающая!», «Красивая женщина», «Очень приятная женщина!», «Очаровательная!», «Прекрасная мамочка», «Вау!», «Мама действительно красива! И наверное какое счастье видеть плоды своего труда», «Николай весь в маму задорный», «Красавица, умница, улыбка просто солнечная!», — пишут фолловеры.

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