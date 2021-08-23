«Эу! На родинке пучок волос?»: Муцениеце в стрингах уместила свою «сдобу» на диване

Агата Муцениеце в Storeis микроблога поделилась «жарким» видеороликом, запечатлев себя дома. По городской квартире актриса из фильма «Тобол» ходит в трусиках и лифчике. При этом бывшая возлюбленная «мажора» Павла Прилучного никакого стеснения не испытывала. Да и при такой шикарной фигурке — это было бы странным. Правда, хейтеры в фан-аккаунте все-таки смогли придраться к совершенному телу Муцениеце. Некоторым не понравилась сексуальная родинка на полушарии груди актрисы. Точнее им показалось, что эта «пикантная» отметка на бюсте Агаты немного «поплыла». Нашлись и те, кому привиделись «пучки волос» на родинке звезды.

Джазовая певица умело заткнула «ядовитых» фанатов, обругав их за те «мерзости», что они ей писали.

«Поняла, что я люблю себя с утра! Смотрите, какая я худая… Блин, прикиньте, содрала кусок кожи на море… И у меня теперь вот такая блямба некрасивая (на животе, — Прим. ред.), пойду в солярий, загорать», — отметила актриса.

«На вашу блямбу никто и внимания не обратил», «Эу! На родинке пучок волос?», «Какая вы проказница», «В одном лифчике и трусиках по дому ходите?», «При Пашке-то в трусах по дому не бегала», «Шалунья стрекоза!», «Животик просто персик!», «Родинка на груди какая-то необычная, там что волоски?», «Какие еще волоски, олухи! Очки себе купите», «Секси мамасита и ее идеальное тело», — тут же подключились подписчики в фан-аккаунте Агаты.