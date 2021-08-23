Золушка потеряла туфельку? Муцениеце в узкой джинсовой юбке с разрезом пококетничала в гримерной

Агата Муцениеце не скрывает, что расставшись с «мажором» Павлом Прилучным она стала чаще появляться на ТВ. В одном из интервью теперь уже бывший муж актрисы намекнул, что одобрял далеко не все предложения от режиссеров, которые поступали его возлюбленной. Паша считал, что он, как кормилец в семье может сниматься в любом кино, а вот его спутница должна быть более избирательной, и не браться за каждый понравившийся сценарий. Сейчас же Агата вольна поступать так, как ей захочется.

Сам Прилучный нашел счастье в отношениях с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, в кино она снимается редко, зато блистает в театре. Вместе с детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией актриса переехала из особняка в городскую квартиру. После развода Агата заметно похудела. Так, в гримерной экс-возлюбленная «мажора» кокетливо позировала в узкой джинсовой юбке с разрезом спереди и в голубом топе. При этом поклонники тут же сравнили актрису с Золушкой. Муцениеце где-то потеряла одну туфельку.

В одном из интервью Агата Муцениеце призналась, что успела походить на свидания. Однако в какой-то момент актриса поняла, что бросаться в омут новых отношений она пока не готова. Поэтому экс-возлюбленная Павла Прилучного решила сконцентрироваться на детях и новых телевизионных проектах.

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