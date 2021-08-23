Словно Жар-птица: Рудковская в пестром платье плиссе со шлейфом устроила дефиле в Сочи

Яна Рудковская в своем микроблоге показала, как встречает утро в Сочи. Музыкальный продюсер облачилась в одно из своих лучших платьев для променада. При этом жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроила дефиле прямо на улице. Яна примерила роскошное струящееся платье под Жар-птицу с юбкой плиссе и шлейфом. В ярком цветастом наряде красавица-блондинка напоминала тропическую птичку, которая порхает с ветки на ветку. Образ возлюбленной спортсмена дополнила маленькая сумочка-клатч оттенка свежей весенней травы в тон пестрому платью.

Бытует мнение, что дамам элегантного возраста стоит подбирать наряды длиною ниже колен. Однако эти звездные красавицы доказали обратное. Возраст элегантности и привлекательности не помеха.

«Утро начинаем красиво в любимом Сочи! Как вам образ? Жду комментарии от воспитательниц Яны Рудковской с утреннего дивана. Вместо того, чтобы приготовить мужьям и детям вкусный завтрак или сделать что-то полезное, давайте повоспитываем.

Есть одно гениальное высказывание у Коко Шанель на эту тему! Так хочется его написать тут, но не буду, а то совсем обидитесь. Но вдруг кто-то догадается какое!» — отметила Яна.