«Деда с внуком»: Безруков запечатлел своего 79-летнего отца с малюткой Васенькой

На личной страничке в Instagram Сергей Безруков поделился редким домашним фото с отцом и маленьким сыном. Актер запечатлел 79-летнего Виталия Сергеевича с мирно спящим у него на руках внуком Васенькой. При этом Сергей уточнил, что малышу только-только исполнился месяц. Вместе с Анной Матисон художественный руководитель Губернского театра воспитывает троих детей. Помимо младшего отпрыска в семье есть дочка Маша и сынишка Степа.

«Деда с внуком!! Сегодня у Васи месяцрождения! Ему уже месяц», — отметил Сергей.

В одном из интервью Безруков признался, что всегда мечтал о большой семье. Несмотря на то, что у них трое детей, они с Анной не собираются на этом останавливаться. Сергей не исключает, что когда Василий немного подрастет, они возьмут ребенка из детского дома. Матисон супруга во всем поддерживает. Возлюбленная актера не раз говорила, что в мужья ей достался самый прекрасный человек.

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