Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

«Деда с внуком»: Безруков запечатлел своего 79-летнего отца с малюткой Васенькой

Вместе с Анной Матисон актер воспитывает троих детей. Младшему из которых только-только исполнился месяц.

«Деда с внуком»: Безруков запечатлел своего 79-летнего отца с малюткой Васенькой
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Instagram.com/s_bezrukov

На личной страничке в Instagram Сергей Безруков поделился редким домашним фото с отцом и маленьким сыном. Актер запечатлел 79-летнего Виталия Сергеевича с мирно спящим у него на руках внуком Васенькой. При этом Сергей уточнил, что малышу только-только исполнился месяц. Вместе с Анной Матисон художественный руководитель Губернского театра воспитывает троих детей. Помимо младшего отпрыска в семье есть дочка Маша и сынишка Степа.

Актер Сергей Безруков показал отца с внуком
Сергей Безруков показал своего отца с внуком Васенькой. Фото: Instagram.com/s_bezrukov

«Деда с внуком!! Сегодня у Васи месяцрождения! Ему уже месяц», — отметил Сергей.

В одном из интервью Безруков признался, что всегда мечтал о большой семье. Несмотря на то, что у них трое детей, они с Анной не собираются на этом останавливаться. Сергей не исключает, что когда Василий немного подрастет, они возьмут ребенка из детского дома. Матисон супруга во всем поддерживает. Возлюбленная актера не раз говорила, что в мужья ей достался самый прекрасный человек.

Смотрите также:

Тэги

Анна МатисонНовости googleСергей Безруков