Так выглядит счастье: Сергей Безруков сделал селфи с маленьким сыном у себя дома

Сергей Безруков не скрывает, что много лет прожил в браке с Ириной Безруковой. Однако в итоге они развелись. Актер обрел счастье с режиссером и сценаристом Анной Матисон. Она подарила избраннику наследников. пара воспитывает пятилетнюю Марию и двухлетнего Степана. А несколько недель назад жена подарила актеру еще одного ребенка. На свет появился мальчик, которого назвали Василием.

Безруков сам забрал Матисон из роддома вместе с малышом. Ему приходится уезжать по работе, но все свободное время он посвящает семьей. Не так давно они все вместе провели время на даче. А вот 16 августа актер поделился трогательным селфи. Он провел вечер с наследником. В кадре видны пухлые ручки малыша, а также щеки. Пока лицо крохи супруги прячут от публики. Сергей с радостью помогает жене его качать и растить.

«Всем доброго вечера…. Берегите себя и близких», — написал он.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие отметили, что у актера светятся глаза. «Счастливый папа», «Как это мило», «Какие уютные, теплые тона в интерьере у вас молочные-сливочные! Так должно быть дома!», «Отлично провести вечер в кругу семьи», «Малыш в пеленке — как это круто, без пафоса», «Счастье дома — самое главное», «Как вы светитесь», — прокомментировали пост подписчики.

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