«Массовая эвакуация инопланетян»: Вера Сотникова перенесла коронавирус и стала говорить о пришельцах

Бывшая возлюбленная исполнителя Владимира Кузьмина — Вера Сотникова — призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. На эту мысль знаменитость натолкнула вера в инопланетян.

Напомним, что не так давно Сотникова переболела CoVID-19. Болезнь протекала долго и мучительно. Вера рассказывала, что у нее болела даже кожа. Телеведущая считает, что страдала из-за непоставленной вакцины.

На программе у Андрея Малахова Сотникова заговорила о необходимости вакцины и страшных последствиях коронавируса. Вера заявила, что инопланетные существа боятся прилетать на Землю именно из-за этого вируса. Этим признанием Сотникова ошеломила Малахова.

«Не знаю, каким образом была сделана съемка с МКС. Но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать. Нашей цивилизации пришел кирдык», — удивила Сотникова гостей и самого ведущего программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, поклонники Сотниковой могли не раз видеть актрису в проекте « Битва экстрасенсов ». Сама артистка ранее признавалась, что верит в экстрасенсорные способности участников.

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