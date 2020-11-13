Олег Шепс раскрыл тайну квартиры с привидениями в новом выпуске «Битвы экстрасенсов»

14 ноября на канале ТНТ покажут новый выпуск «Битвы экстрасенсов», в котором участникам предстоит разгадать тайну квартиры с привидениями. Ясновидящие отправятся в старинный дом в Санкт-Петербурге. У этих апартаментов шикарный вид на Петропавловскую крепость, но хозяева элитных квадратов не хотят здесь жить. Оставаясь здесь на ночь, они то замечают странные тени, то слышат звуки шагов, а иногда бывало, что бытовая техника включалась сама собой.

Известно, что никаких преступлений в этой квартире не совершалось, но ведущие попытались запутать экстрасенсов, сказав им, что здесь произошло жестокое убийство. У многих участников шоу жилплощадь вызвала бурные эмоции и даже привела к неприятным последствиям.

«После этого дома я еще сутки чувствовала себя пропитанной мертвечиной. Возвращалась с испытания пешком, и на меня завыла собака. Я хотела к ней подойти и успокоить, но она убежала, поджав хвост», — рассказала Марьяна Романова.

А вот фаворит проекта Олег Шепс на удочку с убийством не клюнул. У него появилась своя версия происхождения странных вещей в этой квартире.

«Случайно открытый портал для блуждающих меж мирами душ, к сожалению не редкость. Люди очень любят играть в магию, не думая о том, что игры с сакральным искусством могут быть чреваты. Это же касается и пройденного мной испытания, — сказал молодой человек. — Надеюсь, эта история станет хорошим примером для тех, кто так и норовит заглянуть в свое будущее».

Смотрите новый выпуск «Битвы экстрасенсов» 14 ноября в 18:00 на канале ТНТ.