«Предпочел бабу работе жизни»: сын Алибасова объяснил, почему его отец рассорился с Левкиным

Как отметил Бари Алибасов-младший, он не может претендовать на всю правду в этой истории.

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему у его отца достаточно напряженные отношения с бывшим солистом «На-на» Владимиром Левкиным.

«Мне тяжело комментировать эту историю. Я был маленьким, когда у них случился разлад. Мне сложно ставить плюсики и минусики между ними. Папа подарил Левкину в свое время квартиру. Поддерживал во время лечения певца от рака. Весь скандал произошел из-за того, что Левкин променял работу в группе на любовную связь с одной из своих жен. Она отобрала потом у него квартиру. Но я не претендую на правду в этом вопросе. Левкин предпочел бабу работе его жизни. Когда Володя и папа встречаются за кулисами, то у них очень милое сейчас общение. Папа гордится, что такой профессионал у него работал».

Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов-младший, правда в этой истории есть, как у его отца, так и у Левкина. «Когда с отцом случилась трагедия с «Кротом», то мы просили Левкина прийти на программу и поддержать. И он пришел на передачу. Когда вопрос доходит до дела, то все они, участники «На-на», и бывшие, и нынешние помогают друг другу», — заметил сын Алибасова.

Ранее Владимир Левкин отмечал, что Бари Алибасов лишь раз пришел к нему в больницу во время лечения. Напомним, что «На-на» он покинул в 1998 году.

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