«Есть точно у каждого»: Инна Маликова уверена, что песни ее брата любят все

На личной странице певицы Инны Маликовой появилась фотография знаменитости в объятиях брата Дмитрия. Примечательно, что под снимком в ярких концертных нарядах солистка группы «Новые Самоцветы» сделала смелое заявление.

Инна запечатлелась рядом со своим близким родственником после выступления на музыкальном концерте. Маликова выбрала для своего исполнения короткое платье черно-белой расцветки. Треугольный подол и геометрический принт украсили аутфит артистки. Асимметричный крой платья и воланы на рукавах придали пышности изделию. А глубокое декольте добавило небольшую «перчинку» в образ Инны.

«Я не знаю людей, которые бы не любили творчество Дмитрия Маликова. Одна любимая песня из его репертуара есть точно у каждого», — заявила Инна.

К слову, сам Дмитрий был одет так же ярко, как и его младшая сестра. Однако Маликов предпочел атласный однотонный костюм вместо сложного принта. Белоснежная рубашка и небесно-голубой пиджак освежили сияющее лицо композитора.

Отметим, что поклонники музыкантов согласились с Инной. Большинство фолловеров Маликовой подтвердили, что они обожают ее брата:

«Лучше Димы никто не может исполнить его песни», «Это правда, как можно не любить вас всех!», «Какие вы красивые-красивые».

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