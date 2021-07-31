«Давно не виделись»: Инна Маликова встретилась с братом и племянником

Певица запечатлелась с родственниками во время семейного досуга.

Солистка и руководитель ансамбля «Новые Самоцветы» — Инна Маликова — разместила на своей странице в Instagram совместный снимок с Дмитрием Маликовым и его сыном Марком.

Инна облачилась в розовую рубашку свободного кроя и белые микрошортики. Маликова добавила к своему образу серебристую массивную цепь. Артистка обнимала маленького племянника Марка. Малыш смотрел в объектив камеры, а руками держал игрушечную подзорную трубу.

Для семейного ужина наследник композитора Маликова надел белоснежную рубашку-поло. Отец Марка позировал позади своего сына.

«Давно не виделись и очень соскучились», — подписала Инна снимок с родственниками.

«Обожаю вас, мои хорошие! Замечательного вечера», «Прекрасное фото. Встречайтесь, как можно чаще», «Какая вы красивая», «Какой Маркуша взрослый», «Какое счастливое выражение лица у мальчонки», «Три няшки на одном фото, красавчики», «Какие вы классные», «Вы с братом очень красивые», «Какой серьезный и взрослый мальчик», — написали поклонники семьи Маликовых в комментариях под фото.

Напомним, у Инны, помимо Марка, есть еще племянница Стефания. В этом году старшая дочь Дмитрия Маликова закончила МГИМО.

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