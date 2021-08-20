«Дочка положила его в хоспис»: Садальский высказался о незавидной участи сценографа Пугачевой

Актер Станислав Садальский в Instagram высказался о незавидной участи сценографа певицы Аллы Пугачевой известном художнике-декораторе Борисе Краснове, который после инсульта находится в очень тяжелом состоянии.

«Борис Краснов! Знаменитый художник-декоратор, настоящий профессионал своего дела, хороший человек, горжусь, что лично с ним знаком! Адвокат Добровинский утверждают, что Борис проживет еще несколько дней. Дочка положила его в хоспис. Может новость о Борисе все-таки оказалась фейковой?» Станислав Садальский

«Дай Бог, чтобы все обошлось, и он поправился», «Пусть живет долго и счастливо. Надеемся на лучшее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борису Краснову 60 лет. Он лауреат крупных российских премий. В свое время Борис оформлял знаменитые «Рождественские встречи» Примадонны. У него еще с десяток лет назад появились проблемы со здоровьем. В 2011 году он перенес инсульт. Ему также пришлось в те годы перенести сложную операцию на головном мозге. Не так давно он заболел коронавирусом.

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