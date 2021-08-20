Выход в свет: 72-летняя Пугачева появилась в столичном ресторане в белой блузке и жакете цвета малахита

Алла Пугачева, завершив несколько лет назад свою карьеру, посвятила себя семье – мужу Максиму Галкину и двойняшкам Лизе и Гарри, которые осенью пойдут уже во второй класс. Легенда эстрады сама занимается музыкой с сыном и дочкой, и наследники уже неплохо импровизируют на фортепиано. Кроме того, дети Примадонны изучают французский, танцы, рисование, дома у них есть спортивный за и бассейн – ведь, как известно, здоровый дух — в здоровом теле.

Сама Пугачева практически не выходит в свет, предпочитая лишь походы в гости к друзьям или приемы в своем замке в Грязи. Но все-таки изредка она выбирается в люди, и накануне появилась в одном из столичных ресторанов итальянской кухни.

В микроблоге шеф-повара заведения появился снимок с Аллой Борисовной. Она пришла на ужин в белой свободной блузке и зеленых брюках, а поверх накинула жакет цвета малахита. Дополнила образ артистка украшением в тон наряду. «Алла Борисовна!», «Невероятная Аллочка!», — воскликнули в комментариях фолловеры.

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