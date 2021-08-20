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«Боже, что же я такой косноязычный»: Максим Галкин рассекретил, как при детях называет свою жену Аллу

Шоумен признался, что просто боготворит певицу за ее родительские методы воспитания детей. Примадонна не разрешает мужу повышать голос на двойняшек.

«Боже, что же я такой косноязычный»: Максим Галкин рассекретил, как при детях называет свою жену Аллу
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

В одном из интервью Максим Галкин объяснил, почему его дети растут такими открытыми, добрыми и всесторонне развитыми. Дело в том, что Алла Пугачева, покинув сцену, полностью посвятила себя семье. Если ее муж гастролирует, принимает участие в различных ТВ-проектах, дает концерты, то певица предпочитает нянчиться с детьми. Гарри и Лиза с младых ногтей учат французский, музицируют, поют, читают стихи, рисуют и танцуют.

Шоумен буквально боготворит жену за ее родительские методы воспитания двойняшек. К примеру, Алла Борисовна запретила Максиму повышать голос на детей. Именно поэтому, как говорит шоумен, их Гари и Лиза такие открытые. При них никто и никогда не выяснял отношений.

А в забавном семейном ролике шоумен рассекретил, как при двойняшках называет свою жену Аллу. Как выяснилось, Максим любя может позвать Примадонну совсем не по имени. Ведь для Гарри и Лизы певица в первую очередь мама.

«Боже, что же я такой косноязычный! Сейчас мама нам будет барабанить, а я буду изображать лошадку! Так, мама начинай барабанить! Тебе понравилось Гарри? Вот так и живем! Все мама заканчивай барабанить! Что едим??» — спросил у дочки шоумен, заодно рассекретив, как он дома называет жену.

«Гречневую кашу! Правильная еда, надо есть ее на ужин или на обед! Но не очень часто, а то переешь», — добавила Лиза.

«Все влог закончен!» — отметил Максим.

«Чао-какое!» — пошутила Алла, заботливо целуя сына в макушку.

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