«Боже, что же я такой косноязычный»: Максим Галкин рассекретил, как при детях называет свою жену Аллу

Шоумен признался, что просто боготворит певицу за ее родительские методы воспитания детей. Примадонна не разрешает мужу повышать голос на двойняшек.

В одном из интервью Максим Галкин объяснил, почему его дети растут такими открытыми, добрыми и всесторонне развитыми. Дело в том, что Алла Пугачева, покинув сцену, полностью посвятила себя семье. Если ее муж гастролирует, принимает участие в различных ТВ-проектах, дает концерты, то певица предпочитает нянчиться с детьми. Гарри и Лиза с младых ногтей учат французский, музицируют, поют, читают стихи, рисуют и танцуют.

Шоумен буквально боготворит жену за ее родительские методы воспитания двойняшек. К примеру, Алла Борисовна запретила Максиму повышать голос на детей. Именно поэтому, как говорит шоумен, их Гари и Лиза такие открытые. При них никто и никогда не выяснял отношений.

А в забавном семейном ролике шоумен рассекретил, как при двойняшках называет свою жену Аллу. Как выяснилось, Максим любя может позвать Примадонну совсем не по имени. Ведь для Гарри и Лизы певица в первую очередь мама.

«Боже, что же я такой косноязычный! Сейчас мама нам будет барабанить, а я буду изображать лошадку! Так, мама начинай барабанить! Тебе понравилось Гарри? Вот так и живем! Все мама заканчивай барабанить! Что едим??» — спросил у дочки шоумен, заодно рассекретив, как он дома называет жену. «Гречневую кашу! Правильная еда, надо есть ее на ужин или на обед! Но не очень часто, а то переешь», — добавила Лиза. «Все влог закончен!» — отметил Максим. «Чао-какое!» — пошутила Алла, заботливо целуя сына в макушку.

Смотрите также: