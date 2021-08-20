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«Почему все такое мятое? Утюга дома нет?»: Пугачева в хлопковых шортиках открыла коленки на прогулке с молодым мужем

Примадонна ради шоумена Максима Галкина в свое время была готова сесть на диету и полностью сменить имидж.

«Почему все такое мятое? Утюга дома нет?»: Пугачева в хлопковых шортиках открыла коленки на прогулке с молодым мужем
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Став женой Максима Галкина 72-летняя Алла Пугачева была готова меняться как внешне, так и внутренне. Это подметил даже историк моды Александр Васильев. К примеру, искусствовед говорил, что Примадонна заметно похорошела, помолодела и сменила гардероб, избавившись от лишних килограммов. На одном из светских раутов певица пошутила, что она не может позволить себе полакомиться всеми деликатесами и закусками на фуршете. Все ради фигуры. При этом Алла Борисовна с юмором добавила, что любоваться на изысканные блюда и восхищаться мастерством кулинаров ей никто не запрещал.

На отдыхе с молодым мужем Примадонна покрасовалась в хлопковых мини-шортиках, приоткрыв коленки и стройные ножки. Изюминкой образа певицы стали клетчатая кофейная блуза, легкая туника и молодежные кеды. Примечательно, что свои шортики Алла Борисовна отгладить не успела, либо возлюбленная шоумена посидела на траве, помяв ткань.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в помятых шортиках из хлопка покрасовалась на отдыхе с мужем. Фото: Instagram.com/_alla.pugacheva

«Домработницу отпустили? Даже шорты Алле уже некому погладить?», «А почему все такое мятое? Утюга дома нет?», «Ножки, конечно, мечта! Что тут скажешь», «Ого! Какая фигурка и это в 72 года?», «Стройняшка! Алла, вы супер!», «Рядом с молодым мужем и сама как девчонка», «Отличная пара», «С Филиппом от счастья так не сияла», — пишут фолловеры.

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