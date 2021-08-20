«Почему все такое мятое? Утюга дома нет?»: Пугачева в хлопковых шортиках открыла коленки на прогулке с молодым мужем

Примадонна ради шоумена Максима Галкина в свое время была готова сесть на диету и полностью сменить имидж.

Став женой Максима Галкина 72-летняя Алла Пугачева была готова меняться как внешне, так и внутренне. Это подметил даже историк моды Александр Васильев. К примеру, искусствовед говорил, что Примадонна заметно похорошела, помолодела и сменила гардероб, избавившись от лишних килограммов. На одном из светских раутов певица пошутила, что она не может позволить себе полакомиться всеми деликатесами и закусками на фуршете. Все ради фигуры. При этом Алла Борисовна с юмором добавила, что любоваться на изысканные блюда и восхищаться мастерством кулинаров ей никто не запрещал.

На отдыхе с молодым мужем Примадонна покрасовалась в хлопковых мини-шортиках, приоткрыв коленки и стройные ножки. Изюминкой образа певицы стали клетчатая кофейная блуза, легкая туника и молодежные кеды. Примечательно, что свои шортики Алла Борисовна отгладить не успела, либо возлюбленная шоумена посидела на траве, помяв ткань.

«Домработницу отпустили? Даже шорты Алле уже некому погладить?», «А почему все такое мятое? Утюга дома нет?», «Ножки, конечно, мечта! Что тут скажешь», «Ого! Какая фигурка и это в 72 года?», «Стройняшка! Алла, вы супер!», «Рядом с молодым мужем и сама как девчонка», «Отличная пара», «С Филиппом от счастья так не сияла», — пишут фолловеры.

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