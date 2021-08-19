Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли станут родителями во второй раз

Избранница звезды фильма «Форсаж» — Роузи Хантингтон-Уайтли — опубликовала в своем Instagram кадры, разоблачающие ее «интересное положение».

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли стала женой британского актера Джейсона Стэйтема в январе далекого 2016 года. А 24 июня 2017 года у Джейсона и Роузи родился первенец Джек Оскар.

Долгое время Хантингтон-Уайтли продолжала заниматься модельным бизнесом, ее муж радовал фанатов новыми ролями в остросюжетных фильмах.

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Однако недавно знаменитости порадовали своих поклонников не только собственным профессионализмом, но и сообщением о пополнении в их дружной семье.

«Та-дам! Второй раунд», — написала Роузи под последним постом в своем микроблоге.

Модель разместила несколько снимков своих актуальных образов. Долистав до последней фотографии, фолловеры Хантингтон-Уайтли могли найти кадр преобразившейся внешности блондинки. Жена Стэйтема в трикотажном молочном платье длины миди показала округлившийся животик.

Поклонники модели поздравили Роузи и Джейсона. Им не терпится узнать пол будущего малыша.

«Ты такая счастливая, Роузи!», «Платье сидит великолепно», «Боже, ребята, так рада за вас!», — написали фолловеры модели в комментариях под фото.

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