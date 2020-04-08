«Такой большой!»: подруга Стэтхэма показала их подросшего сына

Звезда Голливудских боевиков Джейсон Стэтхэм и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вместе уже 10 лет. За это время у пары появился на свет сын Джек Оскар. Малышу летом исполнится три годика, и мама с папой очень редко показывают его в своих блогах. Однако в очередной публикации 32-летняя звезда шоу Victoria’s Secret сделала исключение на радость миллионам поклонников пары. Она поделилась снимками с малышом Джеком, и рассказала, что они вместе с сыном сделали домашнее мороженое.

«Любимые замороженные леденцы Джека!» — подписала серию снимков модель и поделилась несложным рецептом лакомства.

Подписчики поблагодарили звезду за столь оригинальный и простой рецепт десерта и отметили, как уже подрос их со Стэтхэмом сынок:

«Он такой большой!!», «Очаровательный! Скучаю по этому мальчику», «Это мой мотиватор к беременности!», «Самый милый мальчик, которого я когда-либо видела» — можно найти среди комментариев под постом.

Невеста 52-летнего Джейсона Стэтхэма регулярно публикует фотозарисовки из своей жизни. Не так давно она поделилась в Сети довольно пикантным снимком, чем привела в бурный восторг поклонников.