Обратная сторона гастрольной жизни: Юрьева вслед за Корневой предстала в купальнике в Сочи

Между выступлениями звезды «Уральских пельменей» не прочь провести время под солнцем.

Юмористка из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram показала, как проводит время между выступлениями. Звезда команды на снимках запечатлена в красивом купальнике недалеко от морского побережья. В руках у нее можно увидеть стакан томатного сока. Надо признать, что Юрьева выглядит просто великолепно. У нее нет ни грамма лишнего веса.

«Примерно так выглядят наши гастроли со стороны. Запомните, вы всегда видите только одну сторону. Не спешите судить по ней. А мы, «Уральские пельмени», ждем вас в Сочи (концертный зал «Фестивальный»). Илана Юрьева

«Выглядите шикарно», «Мы вас очень любим. Вы красивая и талантливая», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее свою фигуру в купальнике между гастролями показывала другая звезда женской половины «Уральских пельменей», Ксения Корнева. Она, в частности, разыграла смешную сценку с шоуменом команды Романом Постоваловым.

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