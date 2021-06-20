Земфира подала в суд за то, что ее назвали «наркоманкой»

Стало известно, что певица Земфира будет судиться с писателем Евгением Гришковцом из-за публичного оскорбления.

Знаменитость не оценил новый альбом исполнительницы. По словам Гришковца, почти все песни пластинки «Бордерлайн» о наркотической зависимости Земфиры.

«Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь… Она наркоманка и это наркоманские песни», — заявил писатель в программе «Би Коз».

Земфира не оставила оскорбительные слова автора пьесы «Как я съел собаку» безнаказанными. Артистка требует через суд 1,5 миллионов рублей.

«Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимости оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З. Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы», — процитировали иск на «Дожде».



Напомним, седьмой студийный альбом рок-певицы Земфиры «Бордерлайн» вышел в этом году 26 февраля. Певица представила на пластинке 12 разных композиций.

Смотрите также: