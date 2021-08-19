Бра на завязках, портупея и каблук-стилет: в чем Ани Лорак появилась на публике после промаха с нарядом

Поп-дива Ани Лорак является одной из эффектных певиц на отечественной сцене. Ее концертные наряды неизменно завораживают публику роскошью и блеском, а на фигуре красотки сидят безупречно. Сейчас певица выступает с концертами на родине, в Украине, и делится не только эмоциями, но и кадрами, у себя в микроблоге.

На днях в Одессе красотка шокировала некоторых фанатов, выбрав для выступления довольно спорный белый комплект – кроп-топ и мини-шорты с завышенной талией. Не многие смогли уловить смысл такого аутфита и обвинили звезду в провокации – якобы, артистка вышла в настоящем белье, украшенном для отвода глаз стразами.

После такого промаха Ани Лорак скорректировала сой концертный гардероб и в следующем выступлении переоделась в комплект более закрытого типа. На ней был топ-бра на завязках и брюки с высокой посадкой. Между ними, на талии, красовалась портупея, а завершали дерзкий образ туфли с каблуком-стилетом.

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