Увядшие цветы: МакSим восстанавливается в кругу родных и принимает презенты

На днях МакSим выписали из больницы, где она провела более месяца. Артистке предстоит долгое восстановление. В эти дни она находится дома, в окружении дочерей и мамы и принимает презенты. Букеты цветов ей отправили телеведущие Борис Корчевников и Андрей Малахов. Кадрами она поделилась в своем микроблоге.

Фанаты пристально рассмотрели букеты и отметили, что цветы, подаренные Андреем Малаховым, уже подвяли. В то же время букет от Бориса Корчевникова им понравился больше.

Напомним, ранее менеджер МакSим рассказывала, что после комы у певицы возникли проблемы с ногами и памятью. Тем не менее она решила, что восстановление будет продолжать дома.

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