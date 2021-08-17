Какая тростиночка: певица МакSим опубликовала письмо от фан-клуба и показала себя после комы

Певица МакSим в сторис Instagram разместила снимок, на котором можно увидеть цветы, поступившие к ней домой от ее поклонников из фан-клуба. Кроме того, здесь же оказалась записка.

«Мы рады, что самое страшное уже позади. Желаем тебе восстановления. Никуда не спеши. Делай все, как нужно твоему организму, а мы будем тебя всегда поддерживать. Всегда твой самый теплый и искренний фан-клуб».

Фанаты МакSим

Между тем на снимке можно увидеть и саму певицу МакSим, которая сейчас выглядит словно тростиночка. Яркая исполнительница при этом скрыла свое лицо. Можно разглядеть лишь ее фигурку.

Напомним, что певица МакSим на протяжении полутора месяцев боролась за свою жизнь. Какое-то время врачи боялись делать прогнозы относительно сроков ее восстановления. К счастью, звезда смогла победить тяжелую форму пневмонии. Не так давно ее отправили лечиться домой из клиники. Рядом с певицей находятся сейчас ее любимые дочки.

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