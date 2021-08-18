«Шутки со смертью – нехорошо»: фанаты Беретты стали отписываться от певицы после критики МакSим

Поклонники певицы и бывшей звезды группы «Стрелки» Юлии Беретты стали массово отписываться от своей любимицы в Instagram. Поводом стали ее обвинения в адрес исполнительницы МакSим. Ранее Беретта заявила, что коллега якобы пиарится на своей болезни.

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой», — говорила, в частности, Беретта.

Заметим, что реакция фанатов не заставила себя ждать. «Шутки со смертью – это нехорошо. Тем более, что все мы неидеальны. Кто-то хайпит на отношениях с мальчиками, кто-то по-другому», «Решила о себе напомнить. Сумасшедшая. Отписываюсь», «Что это такое вообще? Отписка. Просто дно», «Это очень пошло и некрасиво», — отметили в комментариях пользователи.

Певица МакSим на протяжении полутора месяцев балансировала на грани жизни и смерти. Она еще в середине июня подхватила тяжелую форму пневмонии. Лишь недавно ее состояние улучшилось. Сейчас исполнительница продолжает восстановление у себя дома.

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