Не скрыла исхудавшие ноги: МакSим поделилась первым домашним фото после комы

Певица оказалась дома после полутора месяцев отчаянной борьбы за свою жизнь. 38-летняя артистка в коротеньких шортиках сделала селфи с роскошным букетом.

МакSим знакома многим, так как ее хиты «Нежность», «Знаешь ли ты», «Отпускаю» раньше звучали на радио и занимали высокие строчки чартах. Однако в последние годы артистку преследуют неудачи.

В мае 2019 года она попала в ДТП и получила травмы, поэтому некоторое время провела в больнице. Этим летом певица снова была госпитализирована. В середине июня подхватила тяжелую форму пневмонии. На протяжении полутора месяцев она балансировала на грани жизни и смерти.

Врачи ввели ее в кому, но в итоге МакSим несколько недель не приходила в себя. За нее переживали родные и коллеги. Но недавно она очнулась и быстро пошла на поправку. 14 августа артистка оказалась дома. Отмечалось, что больницу она покинула на инвалидной коляске, скрывая лицо за солнцезащитными очками. А спустя два дня певица поделилась первым домашним селфи.

МакSим решила похвастаться букетами, которые ей прислали. На одном из кадров были видны ее очень стройные ноги в коротких шортах. 38-летняя артистка прижимала к себе букет, который ей прислал Дмитрий Борисов. «Спасибо!» — написала она.

Поклонники были поражены тем, что увидели. Они заметили, что певица очень похудела и сравнили ее ноги со спичками. К слову, МакSим сама решила долечиваться дома. Она успела соскучиться по дочкам Марии и Александре, поэтому мечтала их быстрее увидеть. Представители звезды рассказали, что в ближайшее время она пройдет длительную реабилитацию. Необходимую помощь она получает от специалистов на дому.

Смотрите также: