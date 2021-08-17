«Ой, мамочки!»: 65-летняя Долина в трусиках-шортах вальяжно пританцовывала, лежа на шезлонге

Лариса Долина с семьей проводит летние каникулы в Сочи. За последнее время джазовая певица заметно постройнела. Поэтому артистка и не стесняется в свои 65 лет обнажаться на людях. В кадре Лариса Александровна позировала в мини-бикини алого оттенка. Звездная блондинка примерила трусики-шортики и лиф без бретелей, открыв красивую линию декольте и лебединую гладкую шею. Певица вальяжно пританцовывала, лежа на шезлонге. При этом все ее тело приходило в движение.

«Омг! Вот это да!», «Ой, мамочки!», «Браво! После 50-ти и в такой шикарной форме», «Нужен загар! Кожа молочно-белая», «Идеальный купальник», «Лариса, какая вы оказывается веселая и озорная», «Круто! Отличного отдыха», — тут же отреагировали на пляжные кадры певицы ее поклонники.

«Добрались до сочинского моря! Боже, какой кайф под музыку Джинно Ванелли лежать под ласковым солнцем, потягивать розовое вино и слушать шум волн!! Люди, я люблю вас! Люблю жизнь и отчаянно люблю лето!! И есть несколько дней полностью погрузиться в это состояние. Насладиться непродолжительным, но таким долгожданным отдыхом», — отметила певица.

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