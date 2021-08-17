«Ар-р! Булки в стрингах»: Климова в сексуальных трусиках вальяжно растянулась, подстелив под себя полотенце

В свои 43 года Екатерина Климова выглядит как юная девушка. Сложно поверить, что у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» есть четверо детей, старшая из которых Елизавета уже окончила школу и перешла на второй курс университета. Бывшая жена Игоря Петренко, без преувеличения, обладает шикарной фигурой. А ее пикантными снимками в мини-бикини любуются не только поклонники, но и даже хейтеры. Найти недостатки в сексапильной красотке-брюнетке очень и очень сложно.

Матушка природа наградила Климову роскошным телом: стройной талией, как говорят фанаты «без жиринки», упругими бедрами, крепким «орешком», пышной грудью. Мужчины просто не могут пройти мимо такой очаровательной бестии. А сама Екатерина с четвертым замужеством не спешит.

«Ауф! Как повезло этой татуировке! На самом укромном местечке», «Прелестница Катюша на пляже», «Такая секси! Купальник очень идет», «Ар-р! Булки в стрингах», «Грудь над лифом поднимается», «Пышки свои обтянула-то как! Всех соблазнила», «Бывшие там локти кусают?», «Мужчины, куда вы смотрите? Такая красотка и одна?», «Секси-мамочка на озере», «Шикарное тело», «Соблазнительница», «Шамаханская царица», — пишут фолловеры.

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