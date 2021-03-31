«Я достаточно строгая мама»: 43-летняя Климова поделилась, как она воспитывает четверых детей

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что при всей своей строгости часто беседует с детьми, разрешая им высказать, что и у кого «наболело-накипело».

Екатерина Климова — мама четверых детей. У нее есть уже взрослая дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова. Сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. И малышка Белла от Гелы Месхи. С отцами своих наследников актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поддерживает дружеские отношения. Они часто собираются под одной крышей, особенно по выходным. Климова не запрещает отцам видеться с детьми, понимая, что у ее детей должна быть не только мама, они нуждаются и в своих папах.

В свежем интервью актриса поделилась тем, как она воспитывает четверых детей. Себя Климова считает строгой мамой. Однако Екатерина часто ведет беседы с дочерьми и сыновьями, позволяя им высказать все, что у них «наболело-накипело».

«Мне кажется, я достаточно строгая мама. При этом в нашей семье всегда есть место компромиссу. В любой ситуации я стараюсь вести с детьми диалог. Мне важно, чтобы они объяснили тот или иной свой поступок. Мы садимся за круглый стол переговоров. Каждый говорит, что наболело-накипело, почему и как все случилось. Мы действительно дискутируем на ту или иную тему. В общем, у нас демократия. И это здорово!» — приводит 7days слова Екатерины Климовой.

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