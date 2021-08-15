«Взмокла? Аж шорты прилипли?»: Асмус игриво засветила трусики под влажной одеждой

Кристина Асмус лишила поклонников дара речи, позировав на съемках в мокрых шортиках. При этом влажная ткань, как вторая кожа подчеркивала все изгибы звездного тела красавицы-блондинки. Бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова, судя по всему, забыла, что под розовыми шортиками у нее черные трусики, которые вдруг оказались у всех на виду. Но этот факт актрису нисколько не смущал.

«У меня вопрос! Почему, когда я говорю людям, что вообще никогда в жизни ничего не делала с лицом, не умываюсь водой, не пользуюсь кремом, не умею курить, никогда не пробовала никаких запрещенных веществ, не занимаюсь спортом, не пью, склонна к полноте и постоянно сижу на диетах, мне все говорят — та ты **** (придумываешь, — Прим. ред.)», — посетовала актриса.

«Кристи, да и кому какое дело, что там у тебя с лицом?», «Наплюй и все! То же мне эксперты», «Потому что выглядишь слишком уж красиво», «Ну а как поверить, если такая красотка? Тогда либо фотошоп», «Может у вас есть машина времени? Чтобы выглядеть так, как будто вам всего 15 лет», «На подростка просто похожа, вот все и сомневаются», «Эх! Молодость, тоже мне! Через 10 лет никто не будет спрашивать», «Радуйся! Что так хорошо выглядишь», «Эмм! А зачем тут трусики-то в кадре??», «Этот неловкий момент, когда шорты мокрые», «Взмокла? Аж шорты прилипли?», «Срамота! Зачем трусами светишь?» — пишут фолловеры.