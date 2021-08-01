«Опа! Волосишки с чубчика содрали»: влажная Асмус в полотенце оконфузилась с париком

Кристина Асмус своему мужу резиденту Comedy Club Гарику Харламову в чувстве юмора не уступает. Так, в своем микроблоге актриса из фильма «Текст» поделилась свежими кадрами сразу после душа. Примечательно, что красавица-блондинка обернула влажное тело с капельками воды в махровое полотенце. При этом по лицу актрисы растеклась не смытая до конца косметика. Помощница Кристины мастерски подсушивала ее мокрые волосы, и в какой-то момент неожиданно дернула блондинку за кудрявый чубчик. И тут произошло самое смешное: накладные локоны Асмус остались в руках у ее ассистентки. А сама актриса залилась веселым хохотом.

«Настоящая причина развода», — пошутила Асмус. «Опа! Волосишки с чубчика содрали», «Ха! Дернули за влажные кудряшки», «И тебя вылечат, и меня вылечат», «Накладные волосы прям как свои», «А мы то думали в чем прикол? Оказывается паричок намок», «Ха-ха! Куда свои волосы дела?», «Веселуха! Ну Кристи, насмешила», «Гарик поэтому сбежал?», «Как вас за волосы-то дернули», «Причесон — топчик!», «Хорошо еще и мокрое полотенце не сползло», «Голышом?» — пишут фолловеры.

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