«Отвал челюсти! Просто секси»: Инна Михайлова пикантно распахнула тончайшую рубашку чуть ли не до талии

Жена музыканта Стаса Михайлова в свои 48 лет выглядит невероятно сексуально и привлекательно.

На личной страничке в Instagram Инна Михайлова поделилась свежим черно-белым снимком, чем произвела фурор среди своих поклонников. Верные почитатели светской львицы оторопели, увидев роскошное фото знаменитости. В кадре красавица-блондинка, которой, на минуточку, уже исполнилось 48 лет, выглядит как юная девушка рядом с мужем. Михайлова облачилась в тончайшую рубашку из хлопка, распахнув декольте чуть ли не до талии.

Инна похвасталась длинной изящной лебединой шеей, гладкой кожей, красивой зоной декольте и соблазнительной фигурой. Поклонники звезды сошлись во мнении, что жена музыканта выглядит невероятно сексуально и притягательно.

«Такой красоткой быть просто незаконно!», «Очень чувственная женщина! Горячая, это видно по взгляду», «Мужу-то как с вами повезло, роскошная леди», «Вау! Срочно сюда пожарных! Просто огонь полыхает в сердце от вашей сексуальности», «Идеальная пара», «Стас, наверное, вам все свои песни посвящает?», «Отвал челюсти! Просто секси», «Притягательная», «Нимфа лестная», — пишут фолловеры.

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