Челка-шторка и кокетливые кудри: Инна Михайлова в небесно-голубом платье с перьями предстала на семейной вечеринке

Жена музыканта и певца Стаса Михайлова в свои 48 лет выглядит моложаво и привлекательно.

На личной страничке в Instagram Инна Михайлова поделилась отчетными снимками с семейной вечеринки. На одном из фото жена музыканта и певца Стаса Михайлова позировала в ресторане, демонстрируя свой праздничный вечерний наряд во всей красоте. Эффектная блондинка сделала легкую укладку с челкой-шторкой и кокетливыми вьющимися локонами у лица. При этом светская львица не стала мудрить с аксессуарами и драгоценностями. Изящное скромное декольте Инны украшала тонкая цепочка с кулоном. А завершал аутфит Михайловой нежный макияж в пастельных тонах.

Жена музыканта отдала предпочтение монохромному нюдовому платью небесно-голубого оттенка с перьями по подолу. От высоких каблуков Инна отказалась, она примерила мягкие замшевые лазурные лоферы.

«Стройная, изящная и манящая!», «Какая грация в линиях», «Без каблуков даже лучше! Такой расслабленный стиль», «Класс! Вам очень идет это платье с перьями, как ангел», «Белокурая принцесса», «Очень молодо выглядит! Красавица», «Муза!», «Фигурка стройная, вид моложавый! Умничка», «Ничего лишнего, все со вкусом», «Просто, но так красиво», «Изящность и чуткость к своему стилю», — написали фолловеры.

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