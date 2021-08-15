«Она не понимает, что такой артистки уже не существует»: Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева неадекватно оценивает себя

Музыкальный критик считает, что Алле Пугачевой давно стоило покинуть сцену и не выходить на нее в свой юбилей, состоявшийся два года назад.

Музыкальный критик Сергей Соседов подверг жесткой критике певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, ей уже давно было пора уйти со сцены. Сергей Соседов уверен, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию, как певица и пока не может этого осознать.

«Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева. Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить», — высказался Сергей Соседов.

В качестве примера для подражания Сергей Соседов привел Клавдию Шульженко. Для него она – идеал настоящей певицы, непревзойденная звезда и кумир миллионов.

«Клавдия Ивановна Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. Я не помню, чтобы ее голос хрипел или глаза были навыкате. Она всегда появлялась с улыбкой — вокал звучал четко», — отметил Сергей Соседов.

Он также позволил себе сравнить два концерта – Аллы Пугачевой и Клавдии Шульженко, которые певицы дали, находясь в одном и том же возрасте. И Шульженко, и Пугачева выступали в честь своего семидесятилетия. Первая сделала это в 1976 году, вторая – в 2019. Тот концерт Клавдии Шульженко Сергей Соседов считает лучшим в ее жизни.

«Посмотрите оба концерта — все есть в интернете, сравните. И, что называется, почувствуйте разницу! Хотя у Пугачевой балет шикарный и Волочкова. А у Клавдии Ивановны оркестр в первом отделении, а во втором один аккомпаниатор. И бэк вокалов нет у нее, и никаких эффектов», — высказался Сергей Соседов в беседе WomanHit.ru.

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