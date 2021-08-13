«Я очень хочу детей»: Аристарх Венес высказался о личной жизни

Звезда сериалов «Кадетство» и «Закон каменных джунглей» Аристарх Венес выступил новым героем на авторском проекте «Загугли звезду». Это видеоинтервью, в котором звезда ответил на популярные поисковые запросы от пользователей Сети. Одной из популярных тем стала личная жизнь артиста.

На личном фронте у Аристарха Венеса все без перемен последние семь-восемь лет, хотя от поклонниц у него отбоя нет. Своей девушкой он называет гитару. Хотя специально искать серьезных отношений звезда не пытался.

«Это слишком глубокий вопрос», — признался актер. – «Я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это все не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом. По крайней мере, мне бы так хотелось. Но пока я такой женщины не повстречал».

Высказался актер и о слухах вокруг своего романа с Эвелиной Бледанс. Им приписали связь в 2018 году, когда они вместе начали играть в одном спектакле. Для Венеса эти пересуды стали оскорбительными и низкими.

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