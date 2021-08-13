«Загугли звезду»: Аристарх Венес — как попал в сериал про кадетов, о запрещенных веществах и личной жизни

Большая часть зрителей узнала актера Аристарха Венеса по сериалу «Кадетство». А в фильме «Закон каменных джунглей» он так убедительно сыграл наркомана, что многие зрители поверили, что и сам артист употребляет запрещенные препараты. Не случайно, в Гугле появился запрос: «Аристарх Венес — наркоман». При этом актер признается, что придерживается здорового образ жизни.

Как известно, женщины любят талантливых, и Аристарх не исключение. Так, пару лет назад в интервью Teleprogramma,pro он рассказал, как даже спас одну из своих поклонниц от суицида. Девушка звонила актеру с угрозой, что вскроет себе вены, если он не поговорит с ней. Путем переговоров Аристарху Венесу удалось убедить ее не делать этого.

А какая девушка находится рядом с актером сегодня? Как Аристарх попал в сериал «Кадетство»? Каким образом познакомился с режиссером Сергеем Соловьевым? На эти и другие вопросы Аристарх Венес ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Аристарх, наш проект «Загугли» начинается с вопросов о биографии. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях…

— Привет, меня зовут Аристарх Венес. «Я родился на 1970-м на краю города», как поется у «Кровостока». Это песнь-биография.

Сам же я родился в Москве в 1989 году, в семье артистов – Виктора Венеса и Светланы Венес. У меня греческие корни. Та греческая кровь, которая во мне течет, — чисто эллинская. Меня назвали в честь деда – папы моего отца. То есть папа у меня наполовину – грек, а вот дедушка – чистокровный эллин.

— Ваш дедушка фронтовик?

— Да, он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Дед получил ранение в голову от пулемета, но, слава Богу, выжил. А потом началась большая депортация греков в Советский Союз и деда, как и многих других, привезли в Узбекистан, в Ташкент. Там образовалась большая греческая диаспора. В Ташкенте дедушка повстречал будущую жену Марию – маму моего папы. К слову, в честь бабушки назвали и мою сестру. Через какое-то время на свет появился мой отец. И все пошло-поехало.

— Расскажите, пожалуйста, о своих школьных и студенческих годах…

— Я учился в обычной школе, про которую говорили, что это суперкрутая английская спецшкола. Там углубленно изучались языки. Кстати, сразу после девятого класса меня выгнали оттуда.

Это было связано с тем, что я рано, в возрасте шести лет, начал сниматься в кино. Но при этом я сдал все экзамены и решил все необходимые вопросы. Когда мне нужно выполнить какие-то задачи, я всегда это делаю.

Даже экзамен по математике я сдал на «четыре», хотя мне всегда тяжело давались точные науки. Например, я до сих пор не знаю, как извлекать квадратные корни, хотя и без них люди живут счастливо. При этом в тот момент у меня получилось их вычислить, и мне нарисовали хорошую оценку.

Тем не менее, это никак не повлияло на мое пребывание в школе и меня выперли оттуда. Помню, мою судьбу решали 16 педагогов. Когда я зашел в аудиторию, директор сказала: «Давайте быстренько все решим по Венесу». И 14 учителей проголосовали против меня, а двое воздержались.

После этого ко мне подошла завуч – шикарная женщина (она тоже воздержалась, кстати). Но я ее называю так не поэтому – просто она импозантная, темпераментная, серьезная – преподавала французский язык. А поскольку мама шикарно знает французский, я был звездой этого предмета. Сейчас я уже практически забыл его и в этом моя проблема.

Так вот, завуч сказала мне: «Вы не печальтесь, в будущем вы же пойдете в творческий вуз. А сейчас вам лучше окончить экстернат». И я ушел в вечернюю школу, где экстерном окончил последние два класса. До декабря – десятый, а с декабря по май – одиннадцатый. И если в десятом классе мне помогли закрыть свои гештальты, то в одиннадцатом нужно было попотеть и поучиться.

Мне сейчас 32, но если я побреюсь и высплюсь, то я на них не выгляжу. А в 14 лет я вообще тянул на 12. В вечернюю школу ходили парни, у которых наблюдался статусный мамон, барсетки, ключи от девятки, лысые головы, девчонки, находящиеся в положении. В общем, полный набор впечатлений. Я совершенно не монтировался с этой аудиторией, и мне там не нужно было появляться. Необходимо было только сдать экзамены.

Но когда я выпускался, одним из условий, которое выдвинул передо мной директор, кстати, очень хороший, тонкий, все понимающий преподаватель, было, чтобы я поставил капустник-выпускной. Вы бы знали, каких трудов мне этого стоило.

В общем, я эту штуку поставил, все ребята смеялись. И после выпуска, получив аттестат, я помахал всем рукой и ретировался оттуда – поступать в театральный вуз. И выпустившись в мае из среднеобразовательного учреждения, в 15 лет я поступил в школу-студию МХАТ, на курс Константина Райкина.

Пока мои одноклассники оканчивали 11-й класс, я уже учился в одном из лучших театральных университетов мира. Однако проучился я там всего два месяца. У меня сложились непростые семейные обстоятельства. В общем, мне нужно было находиться рядом с семьей. Надо было со слезами на глазах покинуть стены МХАТа.

А потом в 2010 году я сыграл главную роль в фильме «Одноклассники» у великого Сергея Соловьева, после чего он меня позвал учиться во ВГИК, в его режиссерскую мастерскую.

— Как вы попали в сериал «Кадетство?

— «Кадетство» возникло у меня в мае 2006 года. И когда я уходил из школы-студии МХАТ, у меня там остались и знакомства, и связи, и люди. Все думали, что я променял театральный вуз на сериал, на популярность, на большую теле и киноисторию. Но это все вранье.

Просто накануне великого праздника нашей страны – 9 мая – по каналу СТС показывали четырехсерийный художественный фильм «Кадеты», где я тоже снимался. При этом с «Кадетством» он не связан вообще. Кастинг-директор сериала «Кадетство» увидела это кино, а потом мне позвонили и пригласили на пробы и встречу с режиссером Сергеем Арлановым.

Я приехал туда, прошел пробы и через два дня уехал в Тварь – на полуторагодовые съемки. И с тех пор моя жизнь, как и жизнь тех, кто имел причастность к «Кадетству», сильно поменялась.

— Значит, после выхода сериала вы проснулись знаменитым?

-Я терпеть не могу эти клише, обороты подобного рода характеристики, рецензии. Я спокойно отношусь ко всем этим рейтингам и обозначениям. Но это же итак понятно, что «Кадетство» стало известнейшей картиной не только России, но и всего СНГ. На Украине – в стране, которую я люблю и уважаю (мне очень нравится Киев, например), мы были очень популярны. Порядка 50 процентов телерейтинга принадлежало нам.

Каждый второй смотрел «Кадетство» и любил этот сериал. И до сих пор телек дает такую большую медийность, какую не дает никто. Но я тогда об этом не думал, относился спокойно. Есть и есть. А став постарше, вообще руководствуюсь совершенно другими критериями.

— Какие фильмы сыграли судьбоносную роль в вашей жизни?

— Мне важна любая картина, которая случилась на моем пути. В любом случае это я, это меня формировало, сформировало, формирует, это опыт, знания, проверка себя, своей психики, тела, актерских скиллов. Есть еще одна особенность – все фильмы, появлявшиеся в моей судьбе, – происходят вовремя и очень органично.

Например, картина «Закон каменных джунглей» очень многое поменяла. Это был новый суперсерьезный подъем, трамплин и прочее. В моей жизни стали появляться другие роли. Я играю то, что мне нравится.

Фильм «Водоворот» имеет суперважное для меня значение. Как и картина «Документалист», которая вышла совершенно недавно. «Одноклассники» Сергея Соловьева определили меня в другую когорту, хотя я мог остаться в образе героя из «Кадетства».

Конечно, «Кадетство» оказало фундаментальное влияние на мое становление как артиста. Это все звенья одной цепи, везде прослеживается причинно-следственная связь. Одно без другого не существует.

А представьте, каково это — попасть к великому мэтру Сергею Соловьеву, снявшему такие фильмы, как «Асса», «Нежный возраст», «Чужая, белая и рябой». О чем здесь вообще можно говорить? В принципе можно было сняться у Соловьева и больше ничего не делать.

Но если бы я не снимался в «Кадетстве», я бы не познакомился с Сергеем Соловьевым. Когда мы в 2008 году приехали на кинопремию получать награду за этот сериал, пошел дождь. И чтобы не мокнуть, мы зашли в соседнее кафе — напротив Ленкома и церкви.

Там сидел Сергей Александрович, который нас увидел, пригласил сесть к нему за стол и поболтать. Вот так в моей жизни возникло знакомство и работа с великим Соловьевым. И так случились в моей судьбе «Одноклассники».

А потом пошли другие, другие, другие картины. Все взаимосвязано. Поэтому я хочу закончить тем, с чего начал. Каждый фильм для меня по-своему важен.

У меня есть свой интересный путь, который я прохожу самостоятельно. Он со взлетами и падениями, все по — живому, как мне нравится. Я не люблю, когда все ровно и гладко, это скучно и не по-настоящему.

— Какие свои фильмы вы бы посоветовали посмотреть?

— Я бы точно посоветовал «Водоворот», особенно подросткам, потому что это очень важно. В этот фильм было многое заложено по поводу детей, какая сейчас на них идет атака. И как важно беречь представителей юного поколения, чтобы они постоянно находились в любви, во внимании, как родителям важно не упустить этот момент.

Недавно вышла хорошая картина «Мастер» — про гонки на КАМАЗах. Там тоже есть что почерпнуть, много что заложено: и командный дух, и чувство плеча. И то, как важно знать, что без человеческого отношения к ближнему ничего не может быть.

Конечно, надо смотреть ЗКД (Закон каменных джунглей) – потому что это картина поколений. Можно сниматься в разных успешных проектах, но всех мучает вопрос, когда же выйдет третий именно этого. Недавно я побывал во Франции, ко мне подходит человек, кстати, из Украины и задает тот же самый вопрос. Причем это произошло не на популярном курорте типа Ниццы, а в том далеком городе, где русскую речь практически невозможно услышать.

Тут на самокате тоже проезжает человек и также спрашивает: «Когда выйдет третий сезон ЗКД?» У меня самого нет ответа на этот вопрос. Но эту картину я бы также посоветовал посмотреть и конечно, смотрите «Одноклассники».

— Многие пользователи Сети интересуются, сколько вам лет?

— Мне 31 с половиной, почти 32 года.

— Не считаете ли вы себя старым в этом возрасте?

— Вообще, не думаю об этом. Меня совершенно не парит, сколько мне лет – 30 или больше. Я не хочу думать, что будет, когда мне исполнится 50. Я и не уверен, что доживу до полтинника. Это нормально, и я не делаю из этого никакой драмы. Не хочу думать: «Этот возраст я не покорю». Радуюсь тому, что происходит сейчас.

И сколько всего веселого, интересного, разного, больного, экстремального, тяжелого, легкого, грустного, со мной случилось за эти 30 лет. С одной стороны, это вообще не возраст, а с другой, уже что-то… Хотя в моем случае это очень много, потому что, во-первых, я сам по себе очень ранний парень.

Я рано начал взрослеть во всех смыслах. Я очень подробный, внимательный. Очень быстро живу, мгновенно загораюсь, увлекаюсь, но также быстро мне становится скучно, потому что я все это уже исследовал, забрал, поюзал, попробовал. Мне хочется чего-то нового, еще и еще, я очень жадный по жизни человек. Жадный до тех моментов, которые случаются на определенных этапах.

Я обожаю то, что физически чувствую, что время останавливается, замедляется, его можно потрогать, ощутить, понять, слепить из него что-то. Можно почувствовать, какая ты букашка по сравнению даже с округом, в котором ты живешь, не говоря уже о масштабах Вселенной.

Я очень жадный до искренних, сиюминутных, спонтанных моментов. В принципе так и живу, ничего не планируя, кроме съемочных дней. И то это не я.

А в планировании я не нахожу правды, потому что все может пойти совершенно по другому сценарию, не так, как я предполагал. И в принципе жизнь подкидывает тебе такие невероятные обстоятельства, что ты думаешь об одном, а получается совершенно по-другому. Достаточно просто заскочить домой, потому что что-то забыл. А в это время что-то происходит – прекрасное и удивительное. И за этим очень интересно наблюдать.

Все идет так, как и идет. Это и есть путь. И что, я буду рассказывать, что 30 – это много? Важно, что ты делаешь, как ты себя ощущаешь, смотришь, чувствуешь. Клуб 27 я уже прошел. Посмотрим, что будет дальше.

— Один из самых популярных запросов о вас — Аристарх Венес, жена…

— Какая жена у Аристарха Венеса? Если бы я был женат, то вы и вся страна об этом узнали бы точно.

— Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

— Ничего, как и последние семь-восемь лет. Постоянной девушки у меня нет. А точнее – вот, это моя гитара.

— А как на счет жениться?

— Это слишком глубокий вопрос, не для блица. Конечно, в определенный момент – да, потому что я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это все не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом. По крайней мере, мне бы так хотелось. Но пока я такой женщины не повстречал. Правда, я и не ищу. Мне кажется, что все должно происходить вот так или не происходить вообще.

— Еще один популярный запрос — Аристарх Венес и Эвелина Бледанс… Мол, вам приписывают романтические отношения…

— А здесь матом ругаются у вас? Когда начинаются вопросы о личной жизни, этот запрос обязательно всплывает. Мне кажется, каким нужно быть конченым дебилом, чтобы подумать, что это может быть правдой. Я считаю низким распускать подобные слухи. Я серьезный артист по определению. И для меня эта тема оскорбительна.

Я нормально отношусь к людям, тем более к женщинам, которых я уважаю. Я ничего не имею против Эвелины как человека (дай Бог ей здоровья), но я против того, чтобы мое имя было замешано в информационном поле подобного рода. Я искренне рекомендую никому не тратить время на поиски этой информации. Надеюсь, что подробно осветил эту тему.

— А как вы реагируете на запрос «Аристарх Венес – наркоман»?

— Я не обижаюсь ни на что в принципе. Во мне просто отсутствует эта черта. На обиженных воду возят и еще кое-что делают. В моем окружении также говорят: «Обиженки на обиженках сидят».

А по поводу того, наркоман я или нет, это очень известный информационный вброс. Возможно, это делают те люди, которые завидуют, быть может, они боятся, что их артисты, интересы которых они поддерживают, будут лишаться ролей. И поэтому они гонят на другого актера.

У меня к вам встречный вопрос? Если вы считаете, что я наркоман, докажите это. Это раз. Два – я всегда готов поехать и сдать тест на наркотики, в любое время дня и ночи. Три – отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова совсем. И это моя принципиальная позиция.

Я считаю, что наркомания – зло. И это не фигура речи. Все так и есть, я к этому явлению отношусь крайне негативно, отрицательно, потому что у меня есть личный опыт. Есть люди, которых я потерял, упустил. Некоторые из них живы, но они не в здравии ни здесь, ни здесь (показывает на голову и сердце).

На наркотики ведутся дети. А все, что касается них, меня очень сильно ранит. Потому что я за молодое поколение, детей, подростков. Это наше будущее.

В общем, у меня такая же реакция на распространителей подобных слухов, как и на говорящих, что у меня могут быть романтические отношения с Эвелиной Бледанс. Что те, что эти — дебилы…

— Чем занимаетесь сейчас?

— Слава Богу, в моей творческой жизни все отлично. Одна картина находится в запуске, другая — в процессе подготовки. Я участвую в киноленте у Алексея Попогрбеского. Это важная для меня работа, очередной вызов, к которому я как всегда готовлюсь. Держу себя в физической и духовной форме.

Аристарх Венес постоянно тренируется, иногда делает паузы. Я играю на гитаре. Это есть выход некий эмоций, того, что внутри меня.

Я очень сильно увлечен окружающим миром: его запахами, цветами. Пробую себя в разных, интересных вещах. Это касается экстремальных видов спорта, изучения языков, тех вопросов, которые связаны с генетикой, со всем остальным.

Когда ты прыгаешь с парашютом, тебе важно корпусом лечь на облака. Я вот лег и расслаблен и в то же время собран.

— С чего началась ваша любовь к футбольному клубу «Локомотив»?

— «Локомотив Москва» – это лучший клуб в мире, за который я болею уже более 22 лет. И я верю, что его лучшие достижения — впереди.

«Локомотив» занимает отдельное место в моем сердце, и оно порой не выдерживает. Это серьезная болезнь, страсть, на которую было потрачено очень много нервов и тратится до сих пор. У меня много друзей, как в клубе, так и около.

Любовь к «Локомотиву» мне привил папа, вот такая у нас преемственность поколений. Если у меня когда-нибудь появятся дети, то понятно, за кого они будут болеть. Моя сестра тоже болеет за «Локомотив». И когда Мария только начала говорить, первое, что она сказала – это кричалки в его поддержку. Когда есть возможность, я гоняю и в другие города, и страны, чтобы поддержать любимую команду. Вообще, я за фанатское движение как субкультуру, она мне очень симпатична.

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