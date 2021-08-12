«Не сидеть на диване»: мама Кейт Миддлтон рассказала, как воспитала из нее будущую королеву

В 2011 году Кейт Миддлтон стала членом британской королевской семьи. А выросла будущая королева в обычной семье – ее мама Кэрол работала бортпроводником, а отец Майкл – авиадиспетчером в британских авиалиниях. В недавнем интервью Кэрол Миддлтон рассказала, что в детстве огромное влияние на Кейт оказывали ее бабушка и дедушка. Именно они, а также отец и мать мотивировали ее усердно учиться и работать, чтобы стать успешной бизнес-леди.

«Я не из тех, кто может долго сидеть на диване. У меня много энергии, и я получаю удовольствие от своей работы. Я выросла, наблюдая за своими родителями, которые тоже много работали», — цитирует Кэрол Express.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. У герцогов Кембриджских также есть свои методы воспитания наследников британской монархии.

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