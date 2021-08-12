«Потрясающий навык»: необычное увлечение Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон – мать троих детей. Когда она ждала рождения младшего сына, принца Луи, то открыла для себя не совсем обычное для наших дней хобби. Герцогиня Кембриджская научилась вязать. Хотя ранее, еще в 2013-м году, Кейт откровенничала, что сколько бы ни пыталась овладеть спицами или крючком, у нее ничего не выходило. Об этом пишет Hello!.

Герцогиня настолько увлеклась этим занятием, что даже связала джемпер для своего младшего сына. Об этом она рассказала в начале 2020 года во время визита в Брэдфорд.

«Я пробовала вязать, когда у меня появился Джордж. Пыталась связать ему особенный джемпер, но у меня ничего не получилось. А теперь я знаю, какой это потрясающий навык – владеть крючком», — сказала Кейт.

Напомним, в 2011-м году Миддлтон стала женой британского принца Уильяма и получила титул герцогини Кембриджской.

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