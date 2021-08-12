«А если выдохнуть?»: Седокова восхитила сочными бедрами и подтянутым телом

В последнее время Анна Седокова активно занимается своей сольной карьерой. Экс-солистка «ВИА Гры» выпустила новый альбом — My Secret soul. По признанию артистки, в нем много музыки, благодаря которой она смогла полюбить себя. В своем Instagram она также активно публикует личные фотографии. На этот раз Анна позировала в откровенном наряде, блеснув не только подтянутым спортивным телом, но и сочными бедрами. Подписчики сразу же засыпали ее комментариями.

«Классная! Вы шикарная женщина! Какая спортивная фигура! Огонь! А если выдохнуть? Красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

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