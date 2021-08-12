Предсказание Ванги: коронавирус, пустынная Европа и отсутствие денег
Видео
МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь
Видео

«А если выдохнуть?»: Седокова восхитила сочными бедрами и подтянутым телом

Снимком артистка поделилась в своем Instagram.

«А если выдохнуть?»: Седокова восхитила сочными бедрами и подтянутым телом
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

В последнее время Анна Седокова активно занимается своей сольной карьерой. Экс-солистка «ВИА Гры» выпустила новый альбом — My Secret soul. По признанию артистки, в нем много музыки, благодаря которой она смогла полюбить себя. В своем Instagram она также активно публикует личные фотографии. На этот раз Анна позировала в откровенном наряде, блеснув не только подтянутым спортивным телом, но и сочными бедрами. Подписчики сразу же засыпали ее комментариями.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Классная! Вы шикарная женщина! Какая спортивная фигура! Огонь! А если выдохнуть? Красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

Смотрите также:

Тэги

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиновые фото СедоковойСедокова баскетболистсекси