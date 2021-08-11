«Ну, какова красота»: Ирина Дубцова взбудоражила аппетитными формами в купальнике цвета «взбесившейся Барби»

Певица Ирина Дубцова никогда не отличалась субтильностью. Формы певицы женственны и аппетитны, что она с удовольствием и демонстрирует общественности. В эти дни звезда отдыхает в Греции. Каникулы близятся к завершению, и Дубцова признается, что грустит по этому поводу.

«Грущу, считаю, как мало дней осталось от отпуска в прекрасном отеле. Два осталось. Семь в уме», — написала Ирина Дубцова в микроблоге.

Пост она сопроводила снимком, на котором предстала в слитном купальнике цвета «взбесившейся Барби» — так розовый называет эксперт моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Поклонники Ирины Дубцовой пришли в восторг от эффектного снимка и форм вокалистки.

«Ирочка, вы прекрасны, не грустите, скоро новый отпуск!», «Ирина, вы превосходны!», «А может не грустить, а просто расслабиться и получать удовольствие и наслаждаться чудесными летними днями?», «Ну, какова красота!» — высказываются в Сети.

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