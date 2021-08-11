«Твою игру нужно не показывать, а прятать»: Май Абрикосов прошелся по актерским данным Ольги Бузовой

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, который знаком широкой публике под псевдонимом Май Абрикосов, входит в число тех людей, которые осмеливаются сказать неприятную правду в глаза Ольге Бузовой.

Публикации о поющей телеведущей регулярно появляются в микроблоге Тертишного. В них он подвергает жесткой критике поведение и таланты Ольги Бузовой.

На этот раз гнев экс-участника «Дома-2» вызвало обращение бывшей ведущей реалити-шоу к Сергею Безрукову. Бузова смело назвала актера своим коллегой — ведь она теперь играет во МХАТе! — и поплатилась за это.

«Бузова заносчиво назвала Безрукова своим «коллегой». В редакции сайта радио КП ее очень хорошо приземлили, напомнив, что коллега Бузовой — я, Роман Тертишный. Оля из «Дома-2», я тебе как хомяк хомячке советую, не приглашай к себе на выступления ни Михалкова, ни Безрукова, они не придут. Твою игру нужно не показывать, а прятать. Ты ужасная бездарность!» — написал Роман Тертишный в микроблоге.

Он дал понять, что коллегой Ольги Бузовой неприятно быть даже ему, что уж говорить об известных людей, чьи таланты и дарования ни у кого не вызывают сомнений.

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