«Вот что значит — уйти из «Дома-2»: Май Абрикосов поиздевался над Ольгой Бузовой, не попавшей в топ блогеров

Роман Тертишный, более известный широкой общественности под псевдонимом Май Абрикосов, который придумал себе на проекте «Дом-2», вновь прошелся по Ольге Бузовой.

Вероятно, слава поющей телеведущей не дает покоя Тертишному. Молодой человек отследил публикацию рейтинга популярных в Instagram российских блогеров и удивился, не увидев там знакомой фамилии своей коллеги по реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Теледива не вошла в топ-25.

«Люди! Я в шоке! Что делается! Почему нашей инстадивы нет в топ-25 популярных блогеров России по версии аналитического сервиса adinblog.ru? Какая-то там Валя Карнавал и Инстасамка есть, а Бузовой нет! Как такое возможно?! Мне что теперь бросать писать о ней?! Я пишу только о знаменитостях! Безработная Бузова уже не в топе? Вот что значит — уйти из «Дома-2», — высказался Роман Тертишный.

А между тем, эта загадка разгадывается очень просто. В топ-25 могут попасть только блогеры с открытыми аккаунтами. Страничка Ольги Бузовой в Instagram закрыта уже несколько месяцев.

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