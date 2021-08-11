«Не думаю, что дождусь родов»: беременная Рапунцель озвучила дату бракосочетания с отцом будущего малыша

Беременная Алена Рапунцель и ее избранник Илья Семин таки дошли до ЗАГСа. Пока для того, чтобы подать заявление. Алена Рапунцель, судя по всему, хотела сделать интригу из даты бракосочетания и не сообщать о ней сразу подписчикам.

Однако Илья Семин опередил свою возлюбленную и озвучил дату торжества в сторис своего микроблога. Алена была явно недовольна поступком отца будущего ребенка. Она назвала парня ненормальным и рассказала, когда же станет его женой.

«Мы подали заявление в ЗАГС, и у нас регистрация будет третьего сентября, — поделилась Алена Рапунцель в сторис Instagram. — Это будет не свадьба, а регистрация для нас и для узкого круга наших близких. Свадьба будет немного попозже, к ней надо готовиться. Не думаю, что дождусь родов. Во время беременности будет свадьба, но это неточно. А регистрацию мы хотим сейчас».

Напомним, Алена Рапунцель ждет ребенка от Ильи Семена. Будущий малыш станет вторым для экс-участницы реалити-шоу, которая воспитывает сына от Ильи Яббарова. Богдану сейчас два с половиной года.

Смотрите также