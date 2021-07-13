«Такой милый момент»: беременная Алена Рапунцель и Илья Семин увидели будущего ребенка на УЗИ

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель, которая еще пару дней назад рыдала на камеру из-за разрыва с отцом своего будущего малыша, Ильей Семиным, уже опять чувствует себя самой счастливой.

Беременная Рапунцель помирилась с Семиным после крупного скандала. Пара даже вместе сходила на УЗИ и увидела своего будущего малыша.

Кадрами из кабинета врача поделились оба счастливых потенциальных родителя. Илья Семин сообщил, что сопровождает беременную Алену Рапунцель, и объявил, что за месяц ожидания младенца она поправилась на три килограмма.

А в сторис Instagram будущей дважды мамы появилось видео, на котором виден экран УЗИ с маленькой точкой — ребенком Алены и Ильи.

Рапунцель дала понять, что очень вдохновлена этим трепетным эпизодом из своей жизни.

«Такой милый момент, когда мы вместе были на УЗИ. Такие эмоции! Я, конечно же, безумно рада. Он тоже безумно рад, и кто бы что ни говорил, а ребенок будет рожден от большой и чистой любви. Это правда. И это факт. То, что думает об этом моя мама, я скажу вам немного попозже. Но я была в шоке», — призналась Алена Рапунцель.

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