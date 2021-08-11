«Всей семьей»: Максим Галкин от имени Аллы Пугачевой поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения

Жене прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлии Проскуряковой — 11 августа исполнилось 39 лет. В числе первых именинницу с этой прекрасной датой поздравил, разумеется, ее звездный супруг. Игорь Николаев сделал это публично, процитировав в Instagram строки из песни, которую он посвятил Юлии Проскуряковой.
«С днем рождения, любимая!
Ты просто лучшая из лучших,
Ты просто мой счастливый случай,
Ты просто солнца светлый лучик
В моей судьбе, в моей судьбе!» — написал Игорь Николаев.
Под постом маэстро тут же образовался целый форум из желающих поздравить его супругу Юлию Проскурякову с 39-летием.
Свои пожелания певице и актрисе оставили звездные друзья именитой пары.
«Поздравляем всей семьей Юлю! Удачи и счастья!» — написал Максим Галкин за себя и жену Аллу Пугачеву.
«С днем рождения необыкновенную Юлечку», — поздравила Проскурякову Кристина Орбакайте.
«С днем рождения Юлечку! Радости, счастья, любви!» — присоединилась Инна Маликова.
«Дорогая Юля! Позволь поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе семейного счастья, крепкого здоровья, благополучия! У тебя замечательная семья — очаровательная дочка, талантливый муж! Счастья вам и долголетия!» — пожелал Юрий Антонов.
В числе тех, кто поздравил Юлию Проскурякову, певица Зара, дизайнер Игорь Гуляев, актриса Марина Федункив, музыкант Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин и другие.