«Всей семьей»: Максим Галкин от имени Аллы Пугачевой поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения

Жене прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлии Проскуряковой — 11 августа исполнилось 39 лет. В числе первых именинницу с этой прекрасной датой поздравил, разумеется, ее звездный супруг. Игорь Николаев сделал это публично, процитировав в Instagram строки из песни, которую он посвятил Юлии Проскуряковой.

«С днем рождения, любимая! Ты просто лучшая из лучших,

Ты просто мой счастливый случай,

Ты просто солнца светлый лучик

В моей судьбе, в моей судьбе!» — написал Игорь Николаев.

Под постом маэстро тут же образовался целый форум из желающих поздравить его супругу Юлию Проскурякову с 39-летием.

Свои пожелания певице и актрисе оставили звездные друзья именитой пары.

«Поздравляем всей семьей Юлю! Удачи и счастья!» — написал Максим Галкин за себя и жену Аллу Пугачеву.

«С днем рождения необыкновенную Юлечку», — поздравила Проскурякову Кристина Орбакайте.

«С днем рождения Юлечку! Радости, счастья, любви!» — присоединилась Инна Маликова.

«Дорогая Юля! Позволь поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе семейного счастья, крепкого здоровья, благополучия! У тебя замечательная семья — очаровательная дочка, талантливый муж! Счастья вам и долголетия!» — пожелал Юрий Антонов.

В числе тех, кто поздравил Юлию Проскурякову, певица Зара, дизайнер Игорь Гуляев, актриса Марина Федункив, музыкант Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

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