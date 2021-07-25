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«Это так круто»: коротко стриженная Юлия Проскурякова в восторге от своего преображения

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что жизнь заиграла для нее новыми красками.

«Это так круто»: коротко стриженная Юлия Проскурякова в восторге от своего преображения
Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Как мало порой женщине нужно для того, чтобы порхать от счастья. Удачный визит в салон красоты способен надолго поменять настроение.

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась поклонникам, что чувствует себя превосходно. А всего-то – немного поменяла стиль. Накануне супруга маэстро посетила салон красоты в Юрмале, где отрезала волосы и сделала укладку. И два эти обстоятельства стали причиной ее чудесного настроения.

«Как же классно иногда поменять прическу! Новое настроение, самочувствие, укладка! Это так круто….. увидеть себя другой!» — поделилась Юлия Проскурякова.

Она разместила снимки в микроблоге, на которых предстала в обновленном виде. Между тем, ее восторги разделили далеко не все подписчики.

Юлия Проскурякова теперь выглядит так
Юлия Проскурякова теперь выглядит так. Фото: instagram.com/uliaveronika/

«Юлечка, вы мне нравитесь любая, красавица, лишь бы вам было комфортно», «Милая и обаятельная и без преображения, хотя с прежними волосами можно было под ваш типаж и круче сделать. Мастер на троечку, не зацепило. По-моему, вас обманули», «Какая куколка», «Супер! Даже взгляд стал счастливый», — высказываются в Сети.

Юлия Проскурякова в восторге от своего преображения
Юлия Проскурякова в восторге от своего преображения. Фото: instagram.com/uliaveronika/

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