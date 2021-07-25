«Это так круто»: коротко стриженная Юлия Проскурякова в восторге от своего преображения

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что жизнь заиграла для нее новыми красками.

Как мало порой женщине нужно для того, чтобы порхать от счастья. Удачный визит в салон красоты способен надолго поменять настроение.

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась поклонникам, что чувствует себя превосходно. А всего-то – немного поменяла стиль. Накануне супруга маэстро посетила салон красоты в Юрмале, где отрезала волосы и сделала укладку. И два эти обстоятельства стали причиной ее чудесного настроения.

«Как же классно иногда поменять прическу! Новое настроение, самочувствие, укладка! Это так круто….. увидеть себя другой!» — поделилась Юлия Проскурякова.

Она разместила снимки в микроблоге, на которых предстала в обновленном виде. Между тем, ее восторги разделили далеко не все подписчики.

«Юлечка, вы мне нравитесь любая, красавица, лишь бы вам было комфортно», «Милая и обаятельная и без преображения, хотя с прежними волосами можно было под ваш типаж и круче сделать. Мастер на троечку, не зацепило. По-моему, вас обманули», «Какая куколка», «Супер! Даже взгляд стал счастливый», — высказываются в Сети.

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