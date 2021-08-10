«Похож на деда»: поклонники обсуждают внешность подросшего сына Марии Мироновой

Звезда театра и кино Мария Миронова – мама двух сыновей. Старшему наследнику актрисы Андрею Удалову двадцать девять лет, он взрослый и самостоятельный мужчина, который уже успел создать собственную семью.

А младшему сыну Марии Мироновой Феде в сентябре будет только два года. Малыш еще долго будет нуждаться в постоянной заботе и присутствии мамы рядом.

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Сейчас актриса вместе с маленьким наследником отдыхает в Хорватии. Звездная мама и ее ребенок наслаждаются морем и шикарной природой Дубровника и общением друг с другом.

В микроблоге Мария Миронова поделилась фото с Федей, на котором запечатлено, как они любуются закатом.

«Мать и довольное дитя встречают морской закат. Ну что может быть лучше?!» — подписала кадр Мария Миронова.

Поклонники актрисы изумились тому, как на этом снимке она похожа на своего покойного отца, знаменитого артиста Андрея Миронова. Унаследовал черты известного деда и маленький Федор.

«Маша, вы копия папы», «Сынок — просто ваша копирочка! Пусть будет счастлив», «В этом ракурсе очень похожи на своего отца», «Федя похож на деда», «Малыш сильно вырос, мужичок прямо! Храни вас, господь, от всех бед и несчастий. Всех благ вам, дорогие!» — высказываются в Сети.

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