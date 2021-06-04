«Любовь моя старшая!»: Миронова поздравила с днем рождения красавца-сына с голубыми глазами

Актриса Мария Миронова в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения своего старшего сына Андрея Удалова. Он вырос невероятным красавчиком. Ему исполнилось 29 лет. У парня очень красивые голубые глаза.

«29 лет назад я родила этого парня! С днем рождения, любовь моя старшая!» Мария Миронова

«Уже? Еще помню тебя с животиком. Мои поздравления! Прекрасное продолжение великой династии», — заявила в комментариях давняя подруга Мироновой актриса Алика Смехова. «Ох, Мария. Вам бы рожать и рожать. Такие красивые у вас дети получаются», «Очень красивый у вас мужчина», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Разница в 27 лет: Мария Миронова запечатлела на одном фото двух сыновей от разных мужей Актриса отпраздновала свое 48-летие.

Напомним, что Андрей Удалов появился на свет в 1992 году. Его отец бизнесмен Игорь Удалов. Кстати, сын Марии Мироновой пошел по стопам матери. Он актер театра имени Евгения Вахтангова. Также у Марии Мироновой есть наследник от последнего брака. Федору в сентябре исполнится уже два годика.

Смотрите также: