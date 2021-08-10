Ножки дистрофика: Дарья Пынзарь в коротеньком платье и мандариновых мюли обнажила тонкие щиколотки

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь на днях вернулись из Турции в Москву, чтобы приступить к своим рабочим обязанностям. Пара с начала лета трудится ведущими популярного реалити-шоу, участниками которого некогда были сами.

И если находясь в Турции, Дарья Пынзарь почти не покидала пляж и демонстрировала бикини и купальники, то сейчас в хит-параде ее наряды, в которых она предстает на экране и не только.

Так, прямо со съемочной площадки «Дома-2» Дарья Пынзарь отправилась в супермаркет за продуктами для своей семьи, где и сняла видео, появившееся затем в сторис ее микроблога.

«Немного понарушаем», — говорит Дарья в кадре, намереваясь купить вкусную колбаску.

Ради того, чтобы красиво выглядеть в кадре, Дарья Пынзарь похудела на десять килограммов и сейчас продолжает сдержанно питаться.

Заметно похудели и ножки Дарьи Пынзарь. В супермаркет ведущая «Дома-2» нарядилась в мини-платье мандаринового оттенка с цветочным принтом, в тон платью она подобрала и мюли. Яркая обувь отлично смотрится на ножках Дарьи, подчеркивая их худобу и тонкие щиколотки.

«Шик и блеск. На каблуках в магазин я давно не ходила», — призналась Дарья Пынзарь.

Смотрите также