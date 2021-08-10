Глядя на нее, хочется быть лучше: Лорак сверкнула кубиками на животе, зайдя в студию в топе и джинсах

Если посмотреть на фото Ани Лорак 10-летней давности и свежие, можно с уверенностью сказать, что певица стареть явно не собирается. А вот хорошеть, становиться интереснее, моднее и стройнее – однозначно входит в ее планы.

больше по теме Харламов похвастался селфи с моложавой Пугачевой в имиджевых очках и с небрежными локонами Комик гордится этой встречей и фотографией.

Порой, кажется, что предела совершенству уже нет, но Ани Лорак вновь становится чуточку прекраснее. В этот раз звезда удивила поклонников своим накаченным прессом с кубиками и тоненькой талией. Артистка сообщила почитателям о скором выходе нового релиза и запечатлелась в студии во время работы над ним, облаченная в короткий топ и свободные джинсы-бананы с «рваным» эффектом.

«Глядя на вас, хочется быть лучше», «Ничего себе кубики!», «Вот человек в спортзале поработал, я понимаю!», «Вау, огонь! Красавица какая!», «Талия – отпад», «Какой живот!», «Куколка», «Какая красотка!» — восхитились внешним видом Ани Лорак фолловеры.

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